«Зениту» интересен полузащитник «Лиона»

В сферу интересовпопал полузащитник, сообщает L’Equipe.

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По информации издания, питерцы уже обратились к французскому клубу, однако «Лион» в настоящий момент не намерен вести переговоры по 21-летнему игроку.

Действующий контракт Тусара рассчитан до лета 2023 года.

«Зенит» также рассматривает и другие кандидатуры, но их имена не уточняются. Клуб намерен усилить опорную зону.

В нынешнем сезоне Тусар принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, в которых не записал на свой счёт ни одного результативного действия. «Лион» после 18 туров занимает третье место в таблице первенства. 0