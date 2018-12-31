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    «Зениту» интересен полузащитник «Лиона»

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    В сферу интересов «Зенита» попал полузащитник «Лиона» Лука Тусар, сообщает L’Equipe.

    Лука Тусар
    Лука Тусар
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    По информации издания, питерцы уже обратились к французскому клубу, однако «Лион» в настоящий момент не намерен вести переговоры по 21-летнему игроку.

    Действующий контракт Тусара рассчитан до лета 2023 года.

    «Зенит» также рассматривает и другие кандидатуры, но их имена не уточняются. Клуб намерен усилить опорную зону.

    В нынешнем сезоне Тусар принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, в которых не записал на свой счёт ни одного результативного действия. «Лион» после 18 туров занимает третье место в таблице первенства. 0

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