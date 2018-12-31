Буффон: Я не нужен сборной Италии

Итальянский вратарьсообщил, что он общался с главным тренероми исключил свое возвращение в национальную команду.

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«Я общался с Роберто Манчини и знаю, что не нужен этой команде. Манчини знает, куда движется. Я очень рад, что Кьеллини теперь носит мою капитанскую повязку, потому что он прекрасный человк и заслужил эту ответственность», — цитирует Буффона Corriere della Sera.

После ничьей (0:0) в ответном стыковом матче со Швецией (0:1 в первой игре) и невыхода итальянцев на чемпионат мира 2018 года Буффон сообщил, что завершает международную карьеру, но в марте 2018 года сыграл за сборную в товарищеском матче с Аргентиной (0:2).

Следующий матч «Скуадра Адзурра» провела с Англией (1:1), а Буффон остался на скамейке запасных. Только после этого 40-летний вратарь окончательно перестал вызываться в сборную Италии. 0