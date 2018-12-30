ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарИтоги-2018. Топ игроков-разочарований
  • 21:38
    • ЦСКА на выезде переиграл «Калев»
  • 21:22
    • «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут»
  • 20:37
    • «Авангард» отыгрался со счета 0:3, победив «Барыс»
  • 20:21
    • Роша хочет остаться в «Спартаке»
  • 19:51
    • ЦСКА продлил победную серию до четырех матчей
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Борнмут Календарь АПЛ
    «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Борнмутом» в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

    Футболисты «Манчестер Юнайтед»
    Футболисты «Манчестер Юнайтед»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 4:1.

    «Красные дьяволы» вышли вперед уже на 5-й минуте. Маркус Рашфорд прострелил во вратарскую, откуда Поль Погба поразил пустые ворота.

    На 33-й минуте Погба оформил дубль, точно пробив головой после навеса от Андера Эрреры.

    В концовке первого тайма манкунианцы довели дело до разгрома. В этот раз Рашфорд откликнулся на передачу Антони Марсьяля.

    Впрочем, до свистка на перерыв «вишни» успели размочить счет. Дэвид Брукс из левой части штрафной навесил к ближней штанге, а там Натан Аке в прыжке отправил мяч в сетку.

    Единственный гол во втором тайме был забит на 72-й минуте. Погба отличным мягким навесом нашел Ромелу Лукаку в центре штрафной, бельгиец ушел в сторону от вратаря и пробил в дальний угол ворот.

    На 79-й минуте прямую красную карточку получил Эрик Бейи за опасную игру.

    АПЛ. 20-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» — 4:1 (3:1)
    Голы: 1:0 — 5 Погба, 2:0 — 33 Погба, 3:0 — 45 Рашфорд, 3:1 — 45+2 Аке, 4:1 — 72 Лукаку«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Бейи, Шоу, Янг, Линделеф, Погба, Матич, Лингард, Эррера (Перейра, 76), Марсьяль (Джонс, 82), Рашфорд (Лукаку, 70)«Борнмут»: Бегович, Аке (Мингз, 82), Дэниэлс, Рико, Кук, Серман, Айб, Станислас, Брукс (Муссе, 66), Кинг, Уилсон (Фрэйзер, 66)Предупреждения: Янг (36), Эррера (51)Удаление: Бейи (79)

    «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице (35 очков), а «Борнмут» — 12-е (26 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Драматичный крах «Тоттенхэма»
  • 05:33
    •
  • Прогноз
  • Швейцария U20 — Россия U20
  • 1.84
  • Завтра в 04:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швейцария даст бой, но уступит России на МЧМ
  • Швейцария U20 — Россия U20. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Кризисный «Нэшвилл» не сможет сдержать «Вашингтон» Кузнецова и Овечкина
  • «Вашингтон» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Тампа-Бэй» Кучерова возьмет реванш у «Анахайма» за домашнее поражение
  • «Анахайм» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Тоттенхэм» неожиданно уступил дома «Вулвз» Футбол Драматичный крах «Тоттенхэма»Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» 05:330
  • 18:29
    • Лагно стала чемпионкой мира по блицу
  • 18:17
    • Устюгов и Непряева выиграли индивидуальные гонки на «Тур де Ски»
  • 17:51
    • «Ак Барс» одолел «Нефтехимик»
    Сборная Франции Футбол Итоги-2018. Лучшие командыВспоминаем команды, поразившие нас в уходящем году Вчера в 23:490
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Два Манчестера и сложный выезд «Челси»
  • 4.26
    •
  • 21:50
    • Семин выделил основные плюсы Геркуса
  • 21:11
    • «Слован» в Братиславе уступил «Йокериту»
  • 20:49
    • Рижское «Динамо» взяло верх над одноклубниками из Москвы
    «Ак Барс» — «Нефтехимик» Хоккей КХЛ. Победа «Ак Барса», ЦСКА примет «Торпедо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 30 декабря 18:040
  • 17:07
    • «Челси» минимально обыграл «Кристал Пэлас»
  • 18:56
    • Карлсен выиграл ЧМ по блицу
  • 17:35
    • «Куньлунь» выиграл в гостях у «Трактора»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие