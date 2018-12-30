«Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут»

одержал победу надв домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 4:1.

«Красные дьяволы» вышли вперед уже на 5-й минуте. Маркус Рашфорд прострелил во вратарскую, откуда Поль Погба поразил пустые ворота.

На 33-й минуте Погба оформил дубль, точно пробив головой после навеса от Андера Эрреры.

В концовке первого тайма манкунианцы довели дело до разгрома. В этот раз Рашфорд откликнулся на передачу Антони Марсьяля.

Впрочем, до свистка на перерыв «вишни» успели размочить счет. Дэвид Брукс из левой части штрафной навесил к ближней штанге, а там Натан Аке в прыжке отправил мяч в сетку.

Единственный гол во втором тайме был забит на 72-й минуте. Погба отличным мягким навесом нашел Ромелу Лукаку в центре штрафной, бельгиец ушел в сторону от вратаря и пробил в дальний угол ворот.

На 79-й минуте прямую красную карточку получил Эрик Бейи за опасную игру.

АПЛ. 20-й тур «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» — 4:1 (3:1) Голы: 1:0 — 5 Погба, 2:0 — 33 Погба, 3:0 — 45 Рашфорд, 3:1 — 45+2 Аке, 4:1 — 72 Лукаку«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Бейи, Шоу, Янг, Линделеф, Погба, Матич, Лингард, Эррера (Перейра, 76), Марсьяль (Джонс, 82), Рашфорд (Лукаку, 70)«Борнмут»: Бегович, Аке (Мингз, 82), Дэниэлс, Рико, Кук, Серман, Айб, Станислас, Брукс (Муссе, 66), Кинг, Уилсон (Фрэйзер, 66)Предупреждения: Янг (36), Эррера (51)Удаление: Бейи (79)

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице (35 очков), а «Борнмут» — 12-е (26 очков). 0