«Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут»

Встреча, которая прошла на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 4:1.
«Красные дьяволы» вышли вперед уже на 5-й минуте. Маркус Рашфорд прострелил во вратарскую, откуда Поль Погба поразил пустые ворота.
На 33-й минуте Погба оформил дубль, точно пробив головой после навеса от Андера Эрреры.
В концовке первого тайма манкунианцы довели дело до разгрома. В этот раз Рашфорд откликнулся на передачу Антони Марсьяля.
Впрочем, до свистка на перерыв «вишни» успели размочить счет. Дэвид Брукс из левой части штрафной навесил к ближней штанге, а там Натан Аке в прыжке отправил мяч в сетку.
Единственный гол во втором тайме был забит на 72-й минуте. Погба отличным мягким навесом нашел Ромелу Лукаку в центре штрафной, бельгиец ушел в сторону от вратаря и пробил в дальний угол ворот.
На 79-й минуте прямую красную карточку получил Эрик Бейи за опасную игру.
«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице (35 очков), а «Борнмут» — 12-е (26 очков). 0