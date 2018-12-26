ФСБ проверит Глушакова на дачу взятки полицейским

Капитанбудет проверен сотрудниками ФСБ по факту возможной дачи взятки полицейским, утверждает телеграм-канал Mash.

Представители жены футболиста Дарьи написали заявление в Центральный аппарат ФСБ и предоставили правоохранительным органам аудиозаписи признаний Глушакова в том, что он давал деньги полицейским, чтобы те не возбуждали на него уголовное дело.

Отмечается, что в материалах представителей ФСБ есть и конкретные цифры, и данные доверенного лица футболиста. В ближайшее время этого человека вызовут на допрос.

Ранее стало известно, что хавбек «красно-белых» написал на жену заявление, в котором обвинил её в мошенничестве. В настоящее время пара находится в состоянии бракоразводного процесса. Глушаков не хочет выплачивать супруге алименты. 0