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    ФСБ проверит Глушакова на дачу взятки полицейским

    Спартак Между тем Скандалы
    Капитан «Спартака» Денис Глушаков будет проверен сотрудниками ФСБ по факту возможной дачи взятки полицейским, утверждает телеграм-канал Mash.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
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    Представители жены футболиста Дарьи написали заявление в Центральный аппарат ФСБ и предоставили правоохранительным органам аудиозаписи признаний Глушакова в том, что он давал деньги полицейским, чтобы те не возбуждали на него уголовное дело.

    Отмечается, что в материалах представителей ФСБ есть и конкретные цифры, и данные доверенного лица футболиста. В ближайшее время этого человека вызовут на допрос.

    Ранее стало известно, что хавбек «красно-белых» написал на жену заявление, в котором обвинил её в мошенничестве. В настоящее время пара находится в состоянии бракоразводного процесса. Глушаков не хочет выплачивать супруге алименты. 0

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