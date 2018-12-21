ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Калгари» — «Тампа-Бэй»НХЛ. 29 сейвов Бобровского, гол Свечникова и две передачи Кучерова
  • 09:59
    • Два клуба РПЛ претендуют на форварда «Саутгемптона»
  • 09:48
    • «Хьюстон» проиграл «Майами», «Клипперс» дома одолел «Даллас»
  • 09:33
    • Молодежная сборная России уступила США в контрольном поединке
  • 08:16
    • Экс-игрок «Спартака» задержан за вождение в нетрезвом виде
  • 00:44
    • Моуринью может заменить Ковача на посту наставника «Баварии»
    Все новости спорта

    Два клуба РПЛ претендуют на форварда «Саутгемптона»

    Трансферы Футбол России РПЛ Спартак ЦСКА Футбол Англии Саутгемптон Болонья Фиорентина Календарь РФПЛ
    Нападающий «Саутгемптона» Маноло Габбьядини может зимой перебраться в российскую Премьер-лигу, сообщает Calciomercato.

    Маноло Габбьядини
    Маноло Габбьядини
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По информации источника, на итальянца претендуют ЦСКА и «Спартак», которые готовы составить конкуренцию клубам серии А.

    Также в ближайшее трансферное окно Габбьядини хотят купить «Фиорентина» и «Болонья», за которую он играл в сезоне-2012/13.

    «Саутгемптон», в свою очередь, предпочел бы продать игрока, а не отдать его в аренду. Контракт форварда рассчитан до июня 2021 года.

    В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел 12 матчей в английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет лишь один гол. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Почему закончилась эпоха Моуринью в «Манчестер Юнайтед»
  • 19/12/2018 в 20:52
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — «Боруссия» М
  • 1.75
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Торпедо» и «Автомобилист» могут выдать результативный поединок
  • «Торпедо» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Жирона» постарается «засушить» игру с «Хетафе»
  • «Жирона» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Борусское дерби порадует забитыми мячами
  • «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью после Манчестера. Конец «Особенного» в элите?Португалец может больше не получить шанса на самом высоком уровне в мировом футболе Вчера в 13:240
  • 11:29
    • «Арсенал» попытается зимой продать Озила
  • 11:17
    • Серия А продлила зимнее трансферное окно
  • 11:04
    • Клубы РПЛ проявляют интерес к защитнику «Браги»
    Жозе Моуринью Футбол Почему закончилась эпоха Моуринью в «Манчестер Юнайтед»Раскрываем тайные подробности, приведшие к увольнению португальца из «МЮ» 19/12/2018 в 20:520
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Фавориты одержат победы
  • 3.80
    •
  • 01:00
    • Дзюба: Разговоры о переходе в «Локомотив» велись
  • 00:24
    • Хованцев: Логинов морально готов к борьбе с Йоханнесом Бе
  • 23:28
    • Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России
    Маурисио Почеттино Футбол Три кандидата на лето. Кто станет главным в «МЮ»?Кто может сменить Моуринью на посту главного тренера команды? 19/12/2018 в 14:290
  • 22:27
    • «Спартак» по булллитам одолел «Салават Юлаев»
  • 22:13
    • Рижское «Динамо» в овертайме дожало СКА
  • 20:50
    • Логинов стал вторым в спринте на Кубке мира в Нове-Место
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие