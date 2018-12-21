Два клуба РПЛ претендуют на форварда «Саутгемптона»

Нападающийможет зимой перебраться в российскую Премьер-лигу, сообщает Calciomercato.

По информации источника, на итальянца претендуют ЦСКА и «Спартак», которые готовы составить конкуренцию клубам серии А.

Также в ближайшее трансферное окно Габбьядини хотят купить «Фиорентина» и «Болонья», за которую он играл в сезоне-2012/13.

«Саутгемптон», в свою очередь, предпочел бы продать игрока, а не отдать его в аренду. Контракт форварда рассчитан до июня 2021 года.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел 12 матчей в английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет лишь один гол. 0