Влашич вошел в сборную группового этапа Лиги чемпионов

опубликовал символическую сборную группового турнира Лиги чемпионов.

Никола Влашич ПФК ЦСКА 1000 Фрибет для всех Забрать!

В нее вошел полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Команда сформирована на основе очков, набранных Fantasy Football. Влашич в Лиге чемпионов провел 6 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи.

Символическая сборная:

Войwех Щесны​ («Ювентус», 33 очка) — Жорди Альба («Барселона», 31), Леонардо Бонуччи («Ювентус», 32), Николас Тальяфико («Аякс», 30), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Д, 38), Карлос Солер («Валенсия», 30), Никола Влашич (ЦСКА, 35), Дженгиз Юндер («Рома», 34) — Мусса Марега («Порту», 36), Роберт Левандовски («Бавария», 46), Душан Тадич («Аякс», 37).

Напомним, что ЦСКА занял последнее место в группе и не вышел в плей-офф. 0