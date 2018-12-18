ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппПазл сложился. Как Клопп превзошел Бенитеса и Роджерса
  • 13:07
    • «Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью
  • 22:27
    • «Витязь» прервал победную серию ЦСКА
  • 22:21
    • СКА разгромил «Слован»
  • 22:10
    • Влашич вошел в сборную группового этапа Лиги чемпионов
  • 21:06
    • «Динамо» может усилиться Ломовицким
    Все новости спорта

    Влашич вошел в сборную группового этапа Лиги чемпионов

    Лига чемпионов УЕФА ЦСКА Календарь Лиги чемпионов
    УЕФА опубликовал символическую сборную группового турнира Лиги чемпионов.

    Никола Влашич
    Никола Влашич
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В нее вошел полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Команда сформирована на основе очков, набранных Fantasy Football. Влашич в Лиге чемпионов провел 6 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи.

    Символическая сборная:

    Войwех Щесны​ («Ювентус», 33 очка) — Жорди Альба («Барселона», 31), Леонардо Бонуччи («Ювентус», 32), Николас Тальяфико («Аякс», 30), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Д, 38), Карлос Солер («Валенсия», 30), Никола Влашич (ЦСКА, 35), Дженгиз Юндер («Рома», 34) — Мусса Марега («Порту», 36), Роберт Левандовски («Бавария», 46), Душан Тадич («Аякс», 37).

    Напомним, что ЦСКА занял последнее место в группе и не вышел в плей-офф. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Жеребьевка ЛЧ: везение «Сити», Клопп в Германии и сложный тест для Роналду
  • Вчера в 20:47
    •
  • Прогноз
  • «Фортуна» — «Боруссия» Дортмунд
  • 4.00
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Закончится ли победная серия «Дортмунда»?
  • «Фортуна» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • «Милан» выпустит пар после вылета из Лиги Европы
  • «Болонья» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Лестер» заставит «Ман Сити» потрудиться в Кубке лиги
  • «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сергей Бобровский Хоккей НХЛ. Шат-аут Бобровского и гол МалкинаРезультаты матчей НХЛ 18 декабря 08:450
  • 20:07
    • «Сочи» подписали опытного словака
  • 19:57
    • Вертонген продлил контракт с «Тоттенхэмом»
  • 19:46
    • «Сибирь» разобралась с «Локомотивом»
    «Краснодар» уже играл с «Фенербахче» Футбол Знакомые соперники для «Краснодара» и «Зенита»Реакция спортивных СМИ на жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы Вчера в 21:090
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли «Боруссия Д» победное шествие?
  • 2.49
    •
  • 22:42
    • «Сочи» справился с «Салаватом»
  • 20:58
    • «Нижний Новрогод» обыграл «Анвил» в Лиге чемпионов
  • 19:27
    • Родионов стал спортивным директором «Спартака»
    Лерой Сане и Габриэл Жезус Футбол Жеребьевка ЛЧ: везение «Сити», Клопп в Германии и сложный тест для РоналдуСтали известны пары 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы Вчера в 20:470
  • 19:15
    • «Спартак» подтвердил расставание с Еременко
  • 17:22
    • Месси получил рекордную «Золотую бутсу»
  • 13:27
    • Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие