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    Бурдиссо стал спортивным директором «Бока Хуниорс»

    Латинская Америка
    Бывший футболист сборной Аргентины Николас Бурдиссо занял пост спортивного директора «Боки Хуниорс», сообщается на официальном сайте клуба.

    Николас Бурдиссо
    Николас Бурдиссо
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    «Это очень важный день, и сейчас я испытываю сильные эмоции. После опыта в Европе у меня не было сомнений в желании продолжить работать в футболе, я рад вернуться в клуб с новыми функциями», — сказал Бурдиссо.

    Экс-хавбек сборной Аргентины лишь в октябре этого года объявил о завершении игровой карьеры. В своей истории Николас успел повыступать за такие клубы, как «Бока Хуниорс», «Интер», «Рома», «Торино» и «Дженоа». Также на его счету 49 поединков за национальную команду. 0

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