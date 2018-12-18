Бурдиссо стал спортивным директором «Бока Хуниорс»

Бывший футболист сборной Аргентинызанял пост спортивного директора «Боки Хуниорс», сообщается на официальном сайте клуба.

Николас Бурдиссо twitter.com/BocaJrsOficial 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Это очень важный день, и сейчас я испытываю сильные эмоции. После опыта в Европе у меня не было сомнений в желании продолжить работать в футболе, я рад вернуться в клуб с новыми функциями», — сказал Бурдиссо.

Экс-хавбек сборной Аргентины лишь в октябре этого года объявил о завершении игровой карьеры. В своей истории Николас успел повыступать за такие клубы, как «Бока Хуниорс», «Интер», «Рома», «Торино» и «Дженоа». Также на его счету 49 поединков за национальную команду. 0