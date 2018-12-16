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    Аршавин возглавил международный проект в «Зените»

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин возглавил международный детский проект «Зенита» под названием «Сириус».

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин
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    Об этом было объявлено в ходе выпускного футболистов «Зенита» 2001 года рождения и посвящение в зенитовцы игроков 2009 года рождения, на котором присутствовал Аршавин.

    «Цель проекта — "окультуривать" юных футболистов. В проекте будут участвовать Эрмитаж, театры, в том числе Мариинский и Александринский. Может быть, договоримся с Петродворцом. Мои функции пока больше представительские. Это связано с детским футболом, это связано с моей школой. Это мой первый шаг в жизни вне футбола. Контракт подписан на 2 года», — цитирует Аршавина «Фонтанка».

    К работе Аршавин приступит с 1 января.

    Напомним, ранее после окончания контракта с «Кайратом» Аршавин объявил о завершении игровой карьеры. 0

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