Аршавин возглавил международный проект в «Зените»

Экс-игроквозглавил международный детский проект «Зенита» под названием «Сириус».

Об этом было объявлено в ходе выпускного футболистов «Зенита» 2001 года рождения и посвящение в зенитовцы игроков 2009 года рождения, на котором присутствовал Аршавин.

«Цель проекта — "окультуривать" юных футболистов. В проекте будут участвовать Эрмитаж, театры, в том числе Мариинский и Александринский. Может быть, договоримся с Петродворцом. Мои функции пока больше представительские. Это связано с детским футболом, это связано с моей школой. Это мой первый шаг в жизни вне футбола. Контракт подписан на 2 года», — цитирует Аршавина «Фонтанка».

К работе Аршавин приступит с 1 января.

Напомним, ранее после окончания контракта с «Кайратом» Аршавин объявил о завершении игровой карьеры. 0