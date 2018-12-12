«Спартак» выпустил календарь на 2019 год без Глушакова

Московский «Спартак» выпустил календарь на 2019 год с изображением футболистов команды.

Среди них нет капитана Дениса Глушакова, а также защитников Андрея Ещенко и Дмитрия Комбарова.

На заглавной странице опубликованы фотографии нападающего Зе Луиша, защитника Георгия Джикии и полузащитника Лоренсо Мельгарехо.

Среди остальных футболистов команды в календаре под каждым отдельным месяцем использованы фотографии форварда Луиса Адриано, защитников Ильи Кутепова, Николая Рассказова, Самюэля Жиго и Сальваторе Боккетти, полузащитников Романа Зобнина, Фернандо и Софьяна Ханни, а также вратаря Александра Максименко. 0