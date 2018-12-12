Парфенов рассчитывал взять больше очков с «Уралом»

Главный тренер «Урала»подвел итоги первой части сезона для своей команды.

«Считаю, что могли взять больше очков в чемпионате. Команда способна на большее. Ребята сами об этом знают. И они хотят добиваться результата. Теперь наша задача с пользой провести время до возобновления сезона.

Мы анализируем нашу работу каждый день. Конечно, изучали, что мы получили от летних сборов. Сделали выводы. Над ошибками будем работать. Главное, что бросается в глаза, это то, что мы пропускаем в каждом матче. Да, мы много атакуем, много тратим сил впереди, но пропускаем.

На сборах работать будем комплексно. Уделим внимания и проблемам, но также надо продолжать развивать сильные качества. Благодаря развитию сильных качеств футболисты быстро прогрессируют.

В первой части сезона были игры, когда было хорошее качество, но мы не побеждали. Поэтому удовлетворения от таких матчей не было. Тяжело выделить конкретные матчи. Неудачными играми получились встречи с "Динамо" и с ЦСКА в Москве. Это те матчи, которые нам совсем не удались», — приводит слова Парфенова официальный сайт «Урала»

В турнирной таблице после 17 туров «Урал» занимает девятое место, набрав 22 очка. 0