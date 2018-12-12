Кейн: Все складывалось не в пользу «Тоттенхэма», но мы продолжали бороться

Нападающийпрокомментировал ничейный результат с(1:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

Гарри Кейн skysports.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«У нас было совсем мало шансов. Голкипер несколько раз выручил соперника. Все складывалось не в нашу пользу, но мы продолжали бороться. Думаю, мы заслужили как минимум ничью. А сейчас просто летаем от того, что прошли дальше.

Мне кажется, мы хорошо отреагировали на пропущенный гол. Мы просто продолжали играть, придерживались нашего стиля. Мы знали, что шансы будут, надо будет только их реализовать. Отложили все на последние минуты.

Благодарны ПСВ за ничью, а ничья в гостях с "Барселоной" — не такой плохой результат», — цитирует Кейна Sky Sports.

«Тоттенхэм» сохранил второе место в группе B благодаря тому, что «Интер» не смог обыграть дома ПСВ (1:1).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионв пройдет 17 декабря. 0