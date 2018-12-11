«Галатасарай» — «Порту»: счет матча 2:3, обзор голов

Гости вышли вперед на 17-й минуте, когда Фелипе сумел воспользоваться подачей со штрафного от Теллеса и пробил головой без шансов для Муслеры.
Турки с еще большим стремлением пошли вперед, однако пройти защиту португальцев не удавалось. На 42-й минуте Эрнани получил по ногам и заработал пенальти для гостей. Мусса Марега пробил по центру и удвоил преимущество «Порту».
Перед самым перерывом Родригес упал в штрафной соперника, а арбитр назначил еще один пенальти. Наказание исполнил Софьян Фегули, который сократил отставание «Галатасарая».
Португальцы забили третий мяч на 58-й минуте, когда Эрнани прошел с мячом и прострелил точно на ногу Сержиу Оливейре. Турки быстро ответили: на 66-й минуте Эрен Дердийок после прострела с фланга отправил мяч в сетку.
Уже спустя минуту у «Галатасарая» был шанс сравнять счет. Родригес заработал пенальти, однако Софьян Фегули с точки пробил в перекладину. В последние минуты турки атаковали, но гости выстояли.
Турецкий клуб набрал 4 очка и с третьего места вышел в 1/16 финала Лиги Европы. «Порту» с 16 баллами занял первую строчку и сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. 0