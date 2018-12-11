«Галатасарай» — «Порту»: счет матча 2:3, обзор голов

Турецкийдома уступил португальскому(2:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Гости вышли вперед на 17-й минуте, когда Фелипе сумел воспользоваться подачей со штрафного от Теллеса и пробил головой без шансов для Муслеры.

Турки с еще большим стремлением пошли вперед, однако пройти защиту португальцев не удавалось. На 42-й минуте Эрнани получил по ногам и заработал пенальти для гостей. Мусса Марега пробил по центру и удвоил преимущество «Порту».

Перед самым перерывом Родригес упал в штрафной соперника, а арбитр назначил еще один пенальти. Наказание исполнил Софьян Фегули, который сократил отставание «Галатасарая».

Португальцы забили третий мяч на 58-й минуте, когда Эрнани прошел с мячом и прострелил точно на ногу Сержиу Оливейре. Турки быстро ответили: на 66-й минуте Эрен Дердийок после прострела с фланга отправил мяч в сетку.

Уже спустя минуту у «Галатасарая» был шанс сравнять счет. Родригес заработал пенальти, однако Софьян Фегули с точки пробил в перекладину. В последние минуты турки атаковали, но гости выстояли.

Лига чемпионов. Группа D «Галатасарай» — «Порту» — 2:3 (1:2) Голы: Фелипе, 17 (0:1). Марега, 42 — с пенальти (0:2). Фегули, 45+1 — с пенальти (1:2). Сержиу Оливейра, 57 (1:3). Дердийок, 65 (2:3)«Галатасарай»: Муслера, Нагатомо, Майкон, Мариану, Озан Кабак, Донк (Оньекуру, 46), Фегули (Мугдат Челик, 89), Фернанду Режес, Н`Диай, Дердийок, Мендеш Родригеш«Порту»: Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Теллес, Диогу Лейте, Сержиу Оливейра (Авазьем, 82), Данилу Перейра, Эррера, Адриан (Жорже, 73), Эрнани (Андре Перейра, 73), МарегаПредупреждения: Фернанду Режес, 87. Марега, 88

Турецкий клуб набрал 4 очка и с третьего места вышел в 1/16 финала Лиги Европы. «Порту» с 16 баллами занял первую строчку и сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. 0