ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шальке» — «Локомотив»ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Шальке», «Ливерпуль» принимает «Наполи»
  • 22:48
    • «Локомотив» проиграл «Шальке» и закончил выступление в еврокубках
  • 00:13
    • «Брюгге» и «Атлетико» завершили первый тайм без голов
  • 23:55
    • Геррейру вывел «Боруссию» вперед в матче с «Монако»
  • 23:55
    • ПСЖ обыгрывает «Црвену Звезду» до перерыва
  • 23:54
    • «Интер» уступает ПСВ после первого тайма
    Все новости спорта

    «Порту» удержал победу над «Галатасараем»

    «Галатасарай» — «Порту»: счет матча 2:3, обзор голов

    Лига чемпионов Галатасарай Порту Календарь Лиги чемпионов
    Турецкий «Галатасарай» дома уступил португальскому «Порту» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Сержиу Оливейра
    Сержиу Оливейра
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Гости вышли вперед на 17-й минуте, когда Фелипе сумел воспользоваться подачей со штрафного от Теллеса и пробил головой без шансов для Муслеры.

    Турки с еще большим стремлением пошли вперед, однако пройти защиту португальцев не удавалось. На 42-й минуте Эрнани получил по ногам и заработал пенальти для гостей. Мусса Марега пробил по центру и удвоил преимущество «Порту».

  • «Локомотив» проиграл «Шальке» и закончил выступление в еврокубках
  • Читайте по теме

    • Перед самым перерывом Родригес упал в штрафной соперника, а арбитр назначил еще один пенальти. Наказание исполнил Софьян Фегули, который сократил отставание «Галатасарая».

    Португальцы забили третий мяч на 58-й минуте, когда Эрнани прошел с мячом и прострелил точно на ногу Сержиу Оливейре. Турки быстро ответили: на 66-й минуте Эрен Дердийок после прострела с фланга отправил мяч в сетку.

    Уже спустя минуту у «Галатасарая» был шанс сравнять счет. Родригес заработал пенальти, однако Софьян Фегули с точки пробил в перекладину. В последние минуты турки атаковали, но гости выстояли.

    Лига чемпионов. Группа D
    «Галатасарай» — «Порту» — 2:3 (1:2)
    Голы: Фелипе, 17 (0:1). Марега, 42 — с пенальти (0:2). Фегули, 45+1 — с пенальти (1:2). Сержиу Оливейра, 57 (1:3). Дердийок, 65 (2:3)«Галатасарай»: Муслера, Нагатомо, Майкон, Мариану, Озан Кабак, Донк (Оньекуру, 46), Фегули (Мугдат Челик, 89), Фернанду Режес, Н`Диай, Дердийок, Мендеш Родригеш«Порту»: Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Теллес, Диогу Лейте, Сержиу Оливейра (Авазьем, 82), Данилу Перейра, Эррера, Адриан (Жорже, 73), Эрнани (Андре Перейра, 73), МарегаПредупреждения: Фернанду Режес, 87. Марега, 88

    Турецкий клуб набрал 4 очка и с третьего места вышел в 1/16 финала Лиги Европы. «Порту» с 16 баллами занял первую строчку и сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Пока Моуринью и «МЮ» бесцельно дрейфуют, гнев и разочарование фанатов растут
  • 05/12/2018 в 00:44
    •
  • Прогноз
  • «Виктория» — «Рома»
  • 1.91
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Торонто» Зайцева возьмет реванш у «Каролины» Свечникова
  • «Каролина» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Кунь Лунь» и «Барыс» могут сыграть результативный матч
  • «Кунь Лунь» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Виктория Пльзень» — «Рома»: сенсации не будет
  • «Виктория» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Атлетико» — «Алавес» Футбол Примера. «Атлетико» разгромил «Алавес», «Барса» выиграла каталонское дерби, «Реал» одолел «Уэску»Подробности матчей 15-го тура испанской Примеры Вчера в 01:200
  • 23:52
    • «Наполи» уступает «Ливерпулю» после первого тайма
  • 22:57
    • «Порту» удержал победу над «Галатасараем»
  • 22:45
    • «Монако» — «Боруссия» Д: Пулишич и Фалькао начнут игру с первых минут
    «Ривер Плейт» выиграл 4-й Кубок Либертадорес в своей истории Футбол Как две замены перевернули финал Копа ЛибертадоресРеакция прессы на матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» 10/12/2018 в 20:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Когда нужна только победа
  • 5.97
    •
  • 00:18
    • Мещеряков: Никакой катастрофы нет, надо поскорее возвращаться в ЛЧ
  • 23:42
    • Хеведес: «Локомотиву» не повезло
  • 23:33
    • Тедеско: В первом матче с «Локо» нам повезло, сегодня победили заслуженно
    Алена Косторная, Александра Трусова и Алена Канышева Прочие Финал в Ванкувере: без золота, но с перспективамиИтоги финала Гран-при по фигурному катанию 10/12/2018 в 16:260
  • 22:30
    • «Брюгге» — «Атлетико»: Гризманн сыграет с первых минут
  • 22:28
    • «Црвена Звезда» — ПСЖ: Неймар, Мбаппе и Кавани в атаке парижан
  • 22:14
    • «Интер» — ПСВ: Икарди и Перишич — в старте
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие