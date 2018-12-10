Стоцкий: «Краснодар» постарается догнать «Зенит»

Защитник «Краснодара»поделился впечатлениями после ничьей в матче против(1:1), заявив, что его команда весной поборется за чемпионство.

«Игрой не доволен, потому что мы имели преимущество, моменты, а результат не очень. В первые минуты мы были не собраны, допускали простые ошибки, за это и поплатиись.

Потом сравняли, давили соперника, но мяч не летел в ворота — 3 штанги. По игре мы заслуживали большего.

Думаю, пока все идет неплохо. Постоянно набираем очки, идем к цели. Весной постараемся нажать и догнать "Зенит"

На что рассчитываете в матче против "Севильи"? Будем играть в свой футбол и пытаться победить», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0