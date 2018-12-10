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    Стоцкий: «Краснодар» постарается догнать «Зенит»

    Краснодар Уфа Зенит РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий поделился впечатлениями после ничьей в матче против «Уфы» (1:1), заявив, что его команда весной поборется за чемпионство.

    Дмитрий Стоцкий
    Дмитрий Стоцкий
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    «Игрой не доволен, потому что мы имели преимущество, моменты, а результат не очень. В первые минуты мы были не собраны, допускали простые ошибки, за это и поплатиись.

    Потом сравняли, давили соперника, но мяч не летел в ворота — 3 штанги. По игре мы заслуживали большего.

    Думаю, пока все идет неплохо. Постоянно набираем очки, идем к цели. Весной постараемся нажать и догнать "Зенит"

    На что рассчитываете в матче против "Севильи"? Будем играть в свой футбол и пытаться победить», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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