«Зенит» проведет матч против «Рубина» без Дзюбы

Артем Дзюба
ФК «Зенит»
Стоит отметить, что нападающий Артем Дзюба отсутствует в основе и запасе питерцев.
«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Паредес, Эрнани, Кузяев, Ерохин, Мак, Шатов, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Гойло, Терентьев, Мевля, Чернов, Маммана, Набиуллин, Смольников, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.
«Рубин»: Бабурин, Уремович, Навас, Сорокин, Калинин, Гранат, Камболов, Абдуллин, Могилевец, Байрамян, Сагитов.
Запасные: Коновалов, Джанаев, Акмурзин, Степанов, Мухаметзянов, Шекари, Бухаров, Сапрунов.
Матч начнется в 19:00 мск. 0