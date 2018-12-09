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    Иванов назвал годовой бюджет «Урала»

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    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о финансах клуба.

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов
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    «Наш бюджет где-то миллиард рублей. Одну треть получаем из бюджета региона, остальное — спонсоры. Плюс сам клуб зарабатывает около 100 миллионов рублей. Даже чуть больше.

    Зарабатываем так же, как все. На телевизионных трансляциях, на трансферах, на рекламе. Понятно, что до доходов тех же английских клубов от телеправ нам еще очень далеко, но все равно стараемся тоже что-то делать. Так что мы зарабатываем, но в то же время много отдаем, много тратим…

    Максимальная зарплата в "Урале" — 2 миллиона рублей в месяц. Если бы было 2 миллиона евро в год, то мы бы были повыше в таблице. А вообще меня беспокоит еще одна проблема: у нас никто не едет за рубеж.

    Мы создали игрокам тепличные условия. Если Глушакову платят 15 миллионов в месяц, зачем ему куда-то срываться? А вы сделайте так, чтобы молодые, талантливые ребята пробовали свои силы в Европе. Не балуйте их контрактами! А то у нас только Головин поехал за рубеж.

    Я так считаю: ребята, заиграли в России, заработали что-то, пожалуйста, езжайте в Европу! Всем же будет от этого хорошо. Мы будем только развиваться. Раньше в ходу была поговорка: кто не курит и не пьет, тот в состав не попадет. Прежние поколения и выпить могли, и сыграть здорово. А сейчас... Они, вроде как, и не пьют толком», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс». 0

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