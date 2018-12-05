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    «Лион» проиграл «Ренну», «Нант» обыграл «Марсель»

    Лига 1 Футбол Франции Марсель Лион Ренн Нант Календарь Лиги 1
    В матче 16-го тура чемпионата Франции «Нант» одержал домашнюю победу над «Марселем» со счётом 3:2.

    «Нант» — «Марсель»
    «Нант» — «Марсель»
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    В составе победителей отличились Эмилиано Сала (30), Абдулайе Туре (45+1) и Габриэл Бошилья (63).

    За «Марсель» голы забили Морган Сансон (28) и Флорьян Товен, который реализовал пенальти на 36-й минуте.

    В другом матче тура «Ренн» на выезде обыграл «Лион» со счётом 2:0. Голы на счету Атема Бен-Арфа (41) и Теосона Сьебатшё (43).

    «Лион» прервал серию без поражений в чемпионате из шести матчей (четыре победы, две ничьих).

    «Лион» с 28 очками остался на четвертом месте. У «Марселя» 26 очков и пятая позиция.

    Еще в одном матче 16-го тура чемпионата Франции «Бордо» обыграл «Сент-Этьен» (3:2).

    В составе победителей отличились Джимми Бриан (22), Франсуа Камано (с пенальти на 57-й минуте) и Пабло (90).

    У гостей забивали Лоис Диони (16) и Вахби Хазри (67). На 75-й минуте у хозяев был удален с поля Юнусс Санкаре.

    «Сент-Этьен» с 26 очками занимает шестое место. У «Бордо» 21 очко и десятая позиция. 0

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