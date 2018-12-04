Сигурдссон: Чемпионство для ЦСКА достижимо

Полузащитник московскогорассказал какие задачи поставил перед своей командой на остаток сезона.

«Цели максимальные. Уверен: чемпионство для нас достижимо. Это показала победа над "Зенитом", лидером сезона. ЦСКА в состоянии показывать такой же класс в каждом туре. Лига Европы тоже еще не потеряна.

ЦСКА высоко забрался там в прошлом сезоне. Да, чтобы пробиться туда, нужно побеждать "Реал", но почему бы не сделать это? Нужно показать в Мадриде такую же классную игру, как в Москве», — приводит слова Сигурдссона Sport24.

После 16 туров ЦСКА идет третьим в РПЛ, на семь очков отставая от «Зенита». 0