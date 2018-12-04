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    Сигурдссон: Чемпионство для ЦСКА достижимо

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    Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал какие задачи поставил перед своей командой на остаток сезона.

    Арнор Сигурдссон
    Арнор Сигурдссон
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    «Цели максимальные. Уверен: чемпионство для нас достижимо. Это показала победа над "Зенитом", лидером сезона. ЦСКА в состоянии показывать такой же класс в каждом туре. Лига Европы тоже еще не потеряна.

    ЦСКА высоко забрался там в прошлом сезоне. Да, чтобы пробиться туда, нужно побеждать "Реал", но почему бы не сделать это? Нужно показать в Мадриде такую же классную игру, как в Москве», — приводит слова Сигурдссона Sport24.

    После 16 туров ЦСКА идет третьим в РПЛ, на семь очков отставая от «Зенита». 0

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