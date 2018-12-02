«Краснодар» прервал беспроигрышную серию «Урала»

в домашнем матче 16-го тура российской Премьер-лиги обыгралсо счетом 2:0.

«Горожане» вышли вперед на 56-й минуте, когда Виктор Классон сделал передачу на правый край чужой штрафной на свободного Магомеда-Шапи Сулейманова, который ударом с рикошетом от Ярослава Годзюра отправил мяч в дальний угол ворот.

На 76-й минуте хозяева упрочили свое лидерство. Иван Игнатьев оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и классным ударом слета отправил мяч точно в угол ворот.

РПЛ. 16-й тур «Краснодар» — «Урал» — 2:0 (0:0) Голы: 1:0 — 56 Сулейманов, 2:0 — 76 Игнатьев«Краснодар»: Крицюк, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Газинский, Классон, Перейра (Голубев, 89), Вандерсон (Куэва, 32), Игнатьев, Ари (Сулейманов, 51)«Урал»: Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Бавин (Егорычев, 80), Фидлер, Бикфалви, Димитров (Араторе, 83), Эль-Кабир, Панюков (Ильин, 53)Предупреждения: Ароян (22), Петров (23), Куэва (61), Сулейманов (69), Классон (88)

Благодаря этой победе «Краснодар» удержался на втором месте в турнирной таблице (32 очка), «Урал», потерпевший первое поражение с 6 октября, идет шестым (22 очка). 0