«Краснодар» — «Урал»: известны стартовые составы

Ари
ФК «Краснодар»
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари, Игнатьев.
Запасные: Синицын, Сафонов, Марков, Голубев, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Окриашвили, Куэва, Сулейманов.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль Кабир, Панюков.
Запасные: Полетаев, Данцев, Брызгалов, Ходжаниязов, Бевеев, Динга, Евсеев, Чантурия, Егорычев, Араторе, Ильин, Юсупов.
Встреча команд состоится сегодня, 2 декабря, на стадионе «Краснодара». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. 0