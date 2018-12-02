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    «Краснодар» — «Урал»: известны стартовые составы

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    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на матч 16-го тура российской Премьер-Лиги.

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    «Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари, Игнатьев.

    Запасные: Синицын, Сафонов, Марков, Голубев, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Окриашвили, Куэва, Сулейманов.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль Кабир, Панюков.

    Запасные: Полетаев, Данцев, Брызгалов, Ходжаниязов, Бевеев, Динга, Евсеев, Чантурия, Егорычев, Араторе, Ильин, Юсупов.

    Встреча команд состоится сегодня, 2 декабря, на стадионе «Краснодара». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. 0

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