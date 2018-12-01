сегодня в 16:30 по московскому времени должны провести матч 16-го тура РПЛ.

Решение о проведении матча в Оренбурге примут за час до игры ФК «Крылья Советов» 100% Высокие коэффициенты Играть!

«Делегат матча Руслан Киселев сообщил, что за час до матча в присутствии представителей команд будет проведён замер температуры. После этого будет принято решение о проведении матча.

В данный момент в районе стадиона "Газовик" в Оренбурге минус 19 градусов. О том, состоится ли матч, узнаем за час до игры», — говорится в сообщении пресс-службы самарского клуба.

Согласно регламенту РПЛ, одна из команд может отказаться выходить на поле, если температура опустится ниже -15. 0