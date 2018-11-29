«Тоттенхэм» — «Интер»: счет матча 0:1, обзор гола

Лондонскийпобедил со счетом 1:0 миланскийв матче группы B Лиги чемпионов.

Хозяева поля были чуть активны в первой половине матча, но до реальных шансов для взятия ворот дело не доходило.

Единственный гол был забит на 80-й минуте. Сиссоко прошел с мячом по центру, отдал на Алли в район штрафной, тот с разворота отпасовал на Эриксена, который сходу пробил в сетку ворот. 1:0.

Итальянцы бросились отыгрывать мяч, но не преуспели.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В группе B «Барселона» набрала 13 баллов, у «Тоттенхэма» и «Интера» по 7, ПСВ — 1.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B «Тоттенхэм» Англия — «Интер» Италия 1:0 (0:0, 1:0) Гол: 1:0 — 80 Эриксен«Тоттенхэм:» Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Орье, Вертонген, Уинкс (Дайер, 87), Сиссоко, Ламела (Эриксен, 70), Лукас Моура (Сон Хын Мин, 62), Алли, Кейн«Интер»: Ханданович, де Врей (Миранда, 82), Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан (Валеро, 44), Брозович, Перишич, Весино, Политано (Кейта Бальде, 83), ИкардиПредупреждения: Алдервейрелд (28), Ламела (45), де Врей (70), Сон Хын Мин (73), Валеро (81)

В шестом туре 11 декабря «Интер» дома сыграет с ПСВ, «Барселона» — с «Тоттенхэмом». 0