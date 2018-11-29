Семин: Мы завоевали очки для России, хотя РПЛ ни разу не пошла нам навстречу

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Галатасараем» (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов, ставшую для российского клуба первой в этом розыгрыше.

«Комментарий самый положительный. Наверное, на этот период мы не заслуживали ноль очков в таблице. В каждой игре мы старались не отсиживаться бесконечно в обороне, старались играть.

Не получалось с реализацией. Сегодня игроки хорошо сработали в завершающей стадии, особенно в эпизоде с первым мячом. Хороший розыгрыш, и, главное, было завершение.

Жалко, что у нас осталась только одна игра. Мы себя хорошо почувствовали в Лиге чемпионов. Но это футбол. Мы наделали перед этим слишком много ошибок.

Акцентировали их на индивидуальные действия. И в плане психологии я им напомнил: у нас только два матча в Лиге чемпионов.

Это такой турнир, в который хочет попасть большая группа команд, но не каждому дается сыграть. Попросил сыграть для болельщиков и от души.

Сегодня был баланс, баланс атаки и хороших оборонительных действий. Жалко, что мы не забили третий мяч. Благодарен игрокам за то, что они были уверены в своих действиях. Это самое главное.

Еще один момент в этой ситуации. Мы завоевали очки в копилку коэффициента для России. Хотя наша лига даже маленького нюанса не сделала, чтобы у нас был нормальный календарь для завоевания очков.

Ни одного момента в нашу пользу не было! Ни одного! В таком календаре очень сложно было выйти из группы», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс». 0