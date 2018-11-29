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    Семин: Мы завоевали очки для России, хотя РПЛ ни разу не пошла нам навстречу

    Локомотив Футбол России Лига чемпионов Галатасарай РПЛ Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Галатасараем» (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов, ставшую для российского клуба первой в этом розыгрыше.

    Юрий Семин
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    «Комментарий самый положительный. Наверное, на этот период мы не заслуживали ноль очков в таблице. В каждой игре мы старались не отсиживаться бесконечно в обороне, старались играть.

    Не получалось с реализацией. Сегодня игроки хорошо сработали в завершающей стадии, особенно в эпизоде с первым мячом. Хороший розыгрыш, и, главное, было завершение.

    Жалко, что у нас осталась только одна игра. Мы себя хорошо почувствовали в Лиге чемпионов. Но это футбол. Мы наделали перед этим слишком много ошибок.

    Акцентировали их на индивидуальные действия. И в плане психологии я им напомнил: у нас только два матча в Лиге чемпионов.

    Это такой турнир, в который хочет попасть большая группа команд, но не каждому дается сыграть. Попросил сыграть для болельщиков и от души.

    Сегодня был баланс, баланс атаки и хороших оборонительных действий. Жалко, что мы не забили третий мяч. Благодарен игрокам за то, что они были уверены в своих действиях. Это самое главное.

    Еще один момент в этой ситуации. Мы завоевали очки в копилку коэффициента для России. Хотя наша лига даже маленького нюанса не сделала, чтобы у нас был нормальный календарь для завоевания очков.

    Ни одного момента в нашу пользу не было! Ни одного! В таком календаре очень сложно было выйти из группы», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс». 0

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