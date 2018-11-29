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    «Краснодар» одержал волевую победу над «Акхисаром» в Лиге Европы

    «Краснодар» — «Акхисар Беледиеспор»: счет матча 2:1, обзор голов

    Лига Европы Краснодар Футбол России
    ФК «Краснодар» одержал волевую победу над турецким «Акхисар Беледиеспор» (2:1) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

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    Счет на 24-й минуте открыли гости. Вурал выполнил подачу от угла поля, а скидка головой на ближнем углу вратарской помогла Сержиньо в касание мяч направить в сетку ворот «Краснодара».

    Хозяева отыгрались на 48-й минуте. Петров от правого края штрафной мягкий навес сделал в центр, Газинский в падении головой направил мяч под перекладину ворот.

    А на 57-й минуте прошла атака «Краснодара» через центр с серией передач в касание. Вандерсон уже к штрафной сделал передачу на Ари, который заметил, что вратарь вышел из ворот, изящно перекинув того.

    В другом матче группы J льежский «Стандард» на своем поле примет «Севилью». Начало матча в 23:00 мск.

    «Краснодар» набрал 12 очков и закрепился на первом месте в группе J. Если «Стандард» не обыграет «Севилью» в сегодняшнем матче, то «быки» досрочно выйдут в плей-офф.

    Лига Европы. Группа J
    «Краснодар» (Россия) — «Акхисар БС» (Турция) — 2:1 (0:1)
    Голы: Сержинью, 24 (0:1). Газинский, 48 (1:1). Ари, 57 (2:1)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вандерсон Масиэл, Каборе, Газинский, Куэва (Сулейманов, 70), Стоцкий (Игнатьев, 46), Ари (Перейра, 72)«Акхисар БС» (Турция): Лукач, Вршаевич, Сиссоко, Мигел Лопеш, Джанер Османпаша, Гюрай Вурал, Айкут Чевикер (Эрай Атасевен, 72), Элдер Барбоза, Регаттен, Сержинью (Кадир Келеш, 84), Ману (Айик, 42)Предупреждения: Стоцкий, 19. Ари, 36. Сиссоко, 40. Сержинью, 67. Гюрай Вурал, 90
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