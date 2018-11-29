«Краснодар» — «Акхисар Беледиеспор»: счет матча 2:1, обзор голов

одержал волевую победу над турецким(2:1) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Счет на 24-й минуте открыли гости. Вурал выполнил подачу от угла поля, а скидка головой на ближнем углу вратарской помогла Сержиньо в касание мяч направить в сетку ворот «Краснодара».

Хозяева отыгрались на 48-й минуте. Петров от правого края штрафной мягкий навес сделал в центр, Газинский в падении головой направил мяч под перекладину ворот.

А на 57-й минуте прошла атака «Краснодара» через центр с серией передач в касание. Вандерсон уже к штрафной сделал передачу на Ари, который заметил, что вратарь вышел из ворот, изящно перекинув того.

В другом матче группы J льежский «Стандард» на своем поле примет «Севилью». Начало матча в 23:00 мск.

«Краснодар» набрал 12 очков и закрепился на первом месте в группе J. Если «Стандард» не обыграет «Севилью» в сегодняшнем матче, то «быки» досрочно выйдут в плей-офф.