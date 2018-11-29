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    «Арсенал» обыграл «Ворсклу», «Спортинг» разгромил «Карабах»

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    Полтавская «Ворскла» на своем поле крупно проиграла лондонскому «Арсеналу» (0:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе Е.

    «Арсенал»
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    В составе лондонской команды отличились Эмиль Смит (10-я минута), Аарон Рэмси (27) с одиннадцатиметрового и Джозеф Уиллок (41).

    В другом матче группы E португальский «Спортинг» в гостях разгромил азербайджанский «Карабах» — 6:1.

    В составе победителей жубли оформили Абдулай Диаби (65,81) и Бруну Фернандеш (20, 75), еще по голу забили Бас Дост с пенальти на 5-й минуте и Нани (33).

    Единственный гол азербайджанской команды на счету Абделла Зубира (14).

    «Арсенал» и «Спортинг» гарантировали себе выход в 1/16 финала Лиги Европы.

    В последнем туре группового этапа «Арсенал» 13 декабря дома примет «Карабах», а «Спортинг» примет «Ворсклу». 0

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