«Арсенал» обыграл «Ворсклу», «Спортинг» разгромил «Карабах»

«Арсенал»
LiveSport.Ru
В составе лондонской команды отличились Эмиль Смит (10-я минута), Аарон Рэмси (27) с одиннадцатиметрового и Джозеф Уиллок (41).
В другом матче группы E португальский «Спортинг» в гостях разгромил азербайджанский «Карабах» — 6:1.
В составе победителей жубли оформили Абдулай Диаби (65,81) и Бруну Фернандеш (20, 75), еще по голу забили Бас Дост с пенальти на 5-й минуте и Нани (33).
Единственный гол азербайджанской команды на счету Абделла Зубира (14).
«Арсенал» и «Спортинг» гарантировали себе выход в 1/16 финала Лиги Европы.
В последнем туре группового этапа «Арсенал» 13 декабря дома примет «Карабах», а «Спортинг» примет «Ворсклу». 0