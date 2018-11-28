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    Фарфан и Смолов сыграют в атаке «Локомотива»

    «Локомотив» — «Галатасарай»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и турецкого «Галатасарая» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Федор Смолов
    Федор Смолов
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    «Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Рыбусь, И. Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов.

    Запасные: Коченков, Хёведес, Ротенберг, Баринов, Тарасов, Жемалетдинов, Эдер.

    «Галатасарай»: Муслера, Линнес, Кабак, Азиз, Нагатомо, Донк, Н'Диайе, Фернандо, Г. Родригес, Чуквуемека, Дердийок.

    Запасные: Чипе, Мариано, Майкон, Чалык, Инан, Фегули, Байрам.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Локомотиву». Коэффициент на его победу — 2.57, на успех «Галатасарая» — 3.10, на ничью — 3.28. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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