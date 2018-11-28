Федотов: Болезненное поражение, пропускать 4 мяча некрасиво

Главный тренер «Оренбурга»прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Кубка России с тульским(2:4).

«Болезненное поражение. При хорошей комбинационной игре с большим количеством моментов дома пропускать 4 мяча некрасиво.

Но соперники не позволили нам сыграть более достойно, а также нереализация моментов, которые мы создали.

Не сказать, что где-то что-то недоработали, просто соперник создал более острые моменты. Практически все его подходы закончились голами. Так бывает», — приводит слова Федотова пресс-служба «Оренбурга».

Ответный матч «Арсенал» и «Оренбург» проведут в Туле. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» 24 февраля. 0