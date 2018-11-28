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    Федотов: Болезненное поражение, пропускать 4 мяча некрасиво

    Оренбург Арсенал Тула Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:4).

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов
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    «Болезненное поражение. При хорошей комбинационной игре с большим количеством моментов дома пропускать 4 мяча некрасиво.

    Но соперники не позволили нам сыграть более достойно, а также нереализация моментов, которые мы создали.

    Не сказать, что где-то что-то недоработали, просто соперник создал более острые моменты. Практически все его подходы закончились голами. Так бывает», — приводит слова Федотова пресс-служба «Оренбурга».

    Ответный матч «Арсенал» и «Оренбург» проведут в Туле. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» 24 февраля. 0

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