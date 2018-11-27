«Реал Сосьедад» выиграл у «Сельты»

В матче 13-го тура испанской Примерына своем поле обыгралсо счетом 2:1.

В составе победителей отличились Микель Оярсабаль (37-я минута) и Давид Сурутуса (47).

Единственный гол «Сельты» на счету Максимилиано Гомеса (82).

После 13 туров испанской примеры «Реал Сосьедад» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. У «Сельты» 14 баллов и 15-я строчка.

В следующем туре «Реал Сосьедад» в гостях сыграет с «Бетисом» 2 декабря. «Сельта» 1 декабря дома примет «Уэску».