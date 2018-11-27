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    «Реал Сосьедад» выиграл у «Сельты»

    Примера Футбол Испании Реал Сосьедад Сельта Календарь Примеры
    В матче 13-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Сельту» со счетом 2:1.

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    В составе победителей отличились Микель Оярсабаль (37-я минута) и Давид Сурутуса (47).

    Единственный гол «Сельты» на счету Максимилиано Гомеса (82).

    После 13 туров испанской примеры «Реал Сосьедад» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. У «Сельты» 14 баллов и 15-я строчка.

    В следующем туре «Реал Сосьедад» в гостях сыграет с «Бетисом» 2 декабря. «Сельта» 1 декабря дома примет «Уэску».

    Примера. 13-й тур
    «Реал Сосьедад» — «Сельта» — 2:1 (1:0)
    Голы: Оярсабаль, 37 (1:0). Сурутуса, 47 (2:0). Гомес, 82 (2:1)«Реал Сосьедад»: Мойя, Морено, Льоренте, Сальдуа (Горосабель, 86), Эрнандез, Сурутуса (Рамирес, 79), Субельдия, Хуанми, Виллиан Жозе, Янузай (Мерино, 63), Оярсабаль«Сельта»: Альварес, Араухо, Костас, Хункa, Васкес, Окай Йокушлу (Систо, 86), Хосабед Санчес, Мендес, Аспас, Юльсагер (Буфаль, 59), Эмре Мор (Гомес, 46)Предупреждения: Хункa, 76. Гомес, 87. Рамирес, 89. Оярсабаль, 90+2
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