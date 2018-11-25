«Наполи» разошелся миром с «Кьево»

В матче 13-го тура итальянской Серии Ана своем поле сыграл вничью с веронским— 0:0.

«Наполи» с 29 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Карло Анчелотти отстаёт от «Ювентуса» на 8 очков.

В другом матче 13-го тура «Эмполи» на своём поле обыграл «Аталанту» со счётом 3:2.

За победителей отличились нападающий Антонино ла Гумина (42) и защитник Матиас Сильвестре (90+2). Третий гол в ворота гостей забил их защитник Андреа Мазиелло (77).

В составе «Аталанты» голы на свой счет записали хавбек Ремо Фройлер (33) и защитник Ханс Хатебур (40).

Ещё один матч 13-го тура между «Болоньей» и «Фиорентиной» завершился со счётом 0:0. 0