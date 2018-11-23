Джикия, Игнатов и Мельгарехо начали тренировки в общей группе

«Спартак» продолжает подготовку к матчу Премьер-Лиги против «Крыльев Советов», информирует пресс-служба «красно-белых».

Как и днем ранее, работа на базе в Тарасовке началась для команды в одиннадцать утра в тренажерном зале. Затем прошло теоретическое занятие. А после этого игроки вышли на поле.

Тренировка состояла из игровых упражнений и работы над тактикой. Завершилось занятие отработкой ударов с лета после подач с флангов.

К общей группе присоединились вернувшиеся из сборных защитник Георгий Джикия, а также хавбеки Михаил Игнатов и Лоренсо Мельгарехо.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится на «Открытие Арене» в воскресенье 25 ноября. Начало — в 14:00 мск. 0