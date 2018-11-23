«Матч ТВ» покажет игру «Спартак» — «Локомотив» на общедоступном канале

«Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру 16-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом», информирует ТАСС.

Встреча состоится на стадионе «Открытие-Арена» в Москве 2 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.

Телетрансляция начнется в 18:25 включением из студии на стадионе, в которой эксперты обсудят стартовые составы и другие новости, связанные с дерби.

Отметим, что игра между этими командами во втором туре чемпионата России транслировалась только на платном канале «Матч Премьер».

После 14 туров «Спартак» с 19 очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Локомотив» набрал 25 очков и идет на третьем месте. 0