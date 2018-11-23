ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичЗлатан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил США
  • 13:07
    • «Матч ТВ» покажет игру «Спартак» — «Локомотив» на общедоступном канале
  • 11:38
    • «Челси» продлил контракт с чемпионом мира
  • 11:24
    • Иванович: Надеемся, что Кокорин вернется как можно быстрее
  • 11:07
    • Месси и Роналду не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»
  • 09:33
    • Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»
    Все новости спорта

    «Матч ТВ» покажет игру «Спартак» — «Локомотив» на общедоступном канале

    Футбол на ТВ РПЛ Футбол России Спартак Локомотив Календарь РФПЛ
    «Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру 16-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом», информирует ТАСС.

    Луис Адриано
    Луис Адриано
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча состоится на стадионе «Открытие-Арена» в Москве 2 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Телетрансляция начнется в 18:25 включением из студии на стадионе, в которой эксперты обсудят стартовые составы и другие новости, связанные с дерби.

    Отметим, что игра между этими командами во втором туре чемпионата России транслировалась только на платном канале «Матч Премьер».

    После 14 туров «Спартак» с 19 очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Локомотив» набрал 25 очков и идет на третьем месте. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Златан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил США
  • Вчера в 21:44
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — ЦСКА
  • 2.20
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли армейцы добыть победу в Грозном?
  • «Ахмат» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Йокерит» против «Барыса» — порадуют ли две супер атакующие команды результативным поединком?
  • «Йокерит» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Прервет ли «Урал» беспроигрышную серию «Локомотива»?
  • «Локомотив» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки сборной Нидерландов Футбол Лига наций. Кто куда и что дальше?Подводим итоги первого в истории группового этапа Лиги наций 21/11/2018 в 15:120
  • 08:00
    • УЕФА назвал победителей Fair Play сезона-2017/18
  • 10:03
    • Бывший игрок «Зенита» считает, что клуб должен отпустит Паредеса
  • 09:01
    • «Йокерит» арендовал нападающего «Виннипега»
    Александер Чеферин и Андреа Аньелли Футбол Суперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет?Главные подробности совместной пресс-конференции Чеферина и Аньелли 21/11/2018 в 19:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» продлит беспроигрышную серию в чемпионате
  • 3.39
    •
  • 12:11
    • «Милан» может вернуть Игуаина в «Ювентус»
  • 11:57
    • Бийол: ЦСКА хочет стать первой командой, которой удастся победить в Грозном в этом сезоне
  • 09:46
    • Анчелотти: УЕФА уже опаздывает с введением VAR в Лиге чемпионов
    Игроки ЦСКА Хоккей КХЛ. «Амур» обыграл «Спартак», ЦСКА взял верх над «Сочи»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 21 ноября 21/11/2018 в 23:070
  • 15:31
    • Мутко вновь покинет пост главы РФС
  • 08:47
    • Сборная Ирландии рассматривает кандидатуру Эллардайса на пост главного тренера
  • 08:15
    • Экс-наставник «Зенита» может возглавить «Фенербахче»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие