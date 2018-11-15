РПЛ может отказаться от матчей по понедельникам

Президент Российской Премьер-лигизаявил, что лига может отказаться от проведения матчей по понедельникам.

«Мы хотим отказаться от понедельничных игр. Их и проводить-то начали из-за плотности календаря, чтобы у команд было хотя бы по два полных дня между матчами. Но по понедельникам аудитория сильно проседает.

Думаю, правильнее было бы больше матчей проводить в пятницу, но мы прекрасно понимаем, насколько непросто работать тренерам команд, играющих в еврокубках. Поэтому вопрос продолжает обсуждаться», — приводит слова Прядкина «Коммерсантъ».

Напомним, по понедельникам чаще всего играют команды, которые в четверг играют в Лиге Европы. 0