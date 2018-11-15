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    РПЛ может отказаться от матчей по понедельникам

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    Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что лига может отказаться от проведения матчей по понедельникам.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин
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    «Мы хотим отказаться от понедельничных игр. Их и проводить-то начали из-за плотности календаря, чтобы у команд было хотя бы по два полных дня между матчами. Но по понедельникам аудитория сильно проседает.

    Думаю, правильнее было бы больше матчей проводить в пятницу, но мы прекрасно понимаем, насколько непросто работать тренерам команд, играющих в еврокубках. Поэтому вопрос продолжает обсуждаться», — приводит слова Прядкина «Коммерсантъ».

    Напомним, по понедельникам чаще всего играют команды, которые в четверг играют в Лиге Европы. 0

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