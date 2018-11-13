Зобнин пропустил тренировку сборной России

Сборная, которая продолжает подготовку к матчам сна своей базе в Новогорске, сегодня, 13 ноября, тренировалась не в полном составе, сообщает ТАСС.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вновь не работал в общей группе. У хавбека проблемы с мышцами. Футболист занимался индивидуально в тренажерном зале.

Также в тренировке не принял участия нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, который из-за травмы пропустит часть сбора национальной команды.

Напомним, в четверг, 15 ноября сборной России предстоит провести контрольную встречу с Германией. Игра состоится в Лейпциге. Спустя пять дней, 20 ноября, россияне примут участие матче со Швецией в рамках группового этапа Лиги наций. 0