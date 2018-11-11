«МанСити» одержал победу в дерби с «МЮ»

В матче 11-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:1.

Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте. После подачи с левого фланга атаки на дальнюю штангу Бернарду Силва сбросил мяч на линию вратарской под удар Давиду Силве, а тот мощным ударом с близкой дистанции шансов Де Хеа не оставил.

На 48-й минуте «Сити» удвоил преимущество. Агуэро после классной стеночку с Марезом получил мяч на правом краю чужой штрафной и мощным ударом с острого угла пробил Де Хеа.

На 58-й минуте «МЮ» отквитал один мяч — Антони Марсьяль реализовал пенальти, назначенный за фол против Лукаку в штрафной.

Но на 86-й минуте Илкай Гюндоган установил окончательный счет. После выверенной подачи с правого фланга атаки оставшийся без опеки игрок «Сити» технично обработал мяч на линии вратарской «МЮ», после чего пробил мимо Де Хеа в сетку ворот.

После этой игры «Манчестер Сити» набрал 32 очка и вернулся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед», имея в активе 20 баллов, занимает восьмое место.