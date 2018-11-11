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    «МанСити» одержал победу в дерби с «МЮ»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Календарь АПЛ
    В матче 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

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    Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте. После подачи с левого фланга атаки на дальнюю штангу Бернарду Силва сбросил мяч на линию вратарской под удар Давиду Силве, а тот мощным ударом с близкой дистанции шансов Де Хеа не оставил.

    На 48-й минуте «Сити» удвоил преимущество. Агуэро после классной стеночку с Марезом получил мяч на правом краю чужой штрафной и мощным ударом с острого угла пробил Де Хеа.

    На 58-й минуте «МЮ» отквитал один мяч — Антони Марсьяль реализовал пенальти, назначенный за фол против Лукаку в штрафной.

    Но на 86-й минуте Илкай Гюндоган установил окончательный счет. После выверенной подачи с правого фланга атаки оставшийся без опеки игрок «Сити» технично обработал мяч на линии вратарской «МЮ», после чего пробил мимо Де Хеа в сетку ворот.

    После этой игры «Манчестер Сити» набрал 32 очка и вернулся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед», имея в активе 20 баллов, занимает восьмое место.

    АПЛ. 12-й тур
    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1 (1:0)
    Голы: Сильва, 12 (1:0). Агуэро, 48 (2:0). Марсьяль, 58 — с пенальти (2:1). Гюндоган, 86 (3:1)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Менди, Бернарду Силва, Фернандинью, Сильва (Фоден, 90+2), Стерлинг, Махрез (Сане, 62), Агуэро (Гюндоган, 75)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Эррера (Мата, 73), Феллаини, Матич, Лингард (Лукаку, 57), Рэшфорд (Санчес, 73), МарсьяльПредупреждения: Бернарду Силва, 33. Шоу, 42
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