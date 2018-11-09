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    «Арсенал Тула» — «Анжи»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Арсенал Тула — Анжи: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.11.2018)

    РПЛ Футбол России Арсенал Тула Анжи Календарь РФПЛ
    В 19:30 в РФПЛ начнётся матч «Арсенал Тула» — «Анжи».

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    Последний матч между собой: «Арсенал Тула» — «Анжи» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Арсенал Тула»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Арсенал Тула» — «Анжи». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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