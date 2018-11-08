Моуринью: «Манчестер Юнайтед» сыграл на высоком уровне

Главный тренерпрокомментировал победу в матче четвертого тура Лиги чемпионов над(2:1).

«Это была очень хорошая игра, топовый матч. Мы сыграли на высоком уровне. После гола у нас было минут пять, чтобы снова прийти в себя, но команда играла до самого конца. Уважаю "Ювентус" и их уровень, поэтому очень горжусь своими парнями, поскольку они сделали все возможное.

У "Ювентуса" феноменальные игроки. Гол Роналду был прекрасен, как и великолепный пас, отданный Бонуччи. Это фантастическая команда, которая потрясающе играет дома.

"Манчестер Юнайтед" осталось провести на своем поле один матч с "Янг Бойз". Если я правильно посчитал, в случае победы мы выйдем в плей-офф, так что, думаю, теперь дело за болельщиками на "Олд Траффорд", — цитирует Моуринью BT Sport. 0