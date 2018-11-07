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    «Валенсия» до перерыва побеждает «Янг Бойз»

    «Валенсия» — «Янг Бойз»: счет 2:1 после первого тайма

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    Испанская «Валенсия» на своем поле побеждает швейцарский «Янг Бойз» (2:1) после первого тайма матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

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    Счет на 14-й минуте открыли хозяева. Солер получил классную передачу в штрафной соперника, полузащитник эффектно пробил с острого угла, но мяч угодил в штангу. Первый на добивании оказался Санти Мина, нападающий переправил сферу в пустые ворота.

    Отыгрались гости на 38-й минуте. Быструю атаку организовали швейцарцы, Фасснахт выполнил передачу в штрафную на Рожера Ассале, нападающий спокойно принял мяч и точно пробил в дальний угол.

    А на 42-й минуте «Валенсия» снова вышла вперед. Неспешно развивалась атака испанцев на правом фланге, Солер выполнил заброс в штрафную, где Санти Мина ушел от своего оппонента и точно пробил в касание.

    В другом матче группы Н туринский «Ювентус» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Матч начнется в 23:00 мск. 0

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