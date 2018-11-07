«Тосно» начал погашать долги перед игроками

Футбольный клубначал гасить долги перед бывшими футболистами команды.

«"Тосно" частично начал погашать долги перед футболистами. Шесть игроков получили по две-три зарплаты — по 520 тысяч и 780 тысяч рублей соответственно. У всех с учетом премиальных месячные зарплаты составляли около миллиона рублей. Выплатили оклады за минусом налогов. Непонятно, кто выплачивает эти деньги, но главное, что долги стали погашать», — приводит слова неназванного источника «Р-Спорт».

По некоторым данным, долг клуба перед футболистами составляет 60 миллионов рублей.

В прошлом сезоне «Тосно» выиграл Кубок России, но в чемпионате страны занял предпоследнее место и покинул Российскую премьер-лигу. В конце мая клуб не прошел лицензирование категории ФНЛ и позже прекратил существование. 0