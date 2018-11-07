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    «Тосно» начал погашать долги перед игроками

    Тосно Между тем Происшествия
    Футбольный клуб «Тосно» начал гасить долги перед бывшими футболистами команды.

    «Тосно» начал погашать долги перед игроками
    «Тосно» начал погашать долги перед игроками
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    «"Тосно" частично начал погашать долги перед футболистами. Шесть игроков получили по две-три зарплаты — по 520 тысяч и 780 тысяч рублей соответственно. У всех с учетом премиальных месячные зарплаты составляли около миллиона рублей. Выплатили оклады за минусом налогов. Непонятно, кто выплачивает эти деньги, но главное, что долги стали погашать», — приводит слова неназванного источника «Р-Спорт».

    По некоторым данным, долг клуба перед футболистами составляет 60 миллионов рублей.

    В прошлом сезоне «Тосно» выиграл Кубок России, но в чемпионате страны занял предпоследнее место и покинул Российскую премьер-лигу. В конце мая клуб не прошел лицензирование категории ФНЛ и позже прекратил существование. 0

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