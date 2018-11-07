Эррера: «Порту» идет в ЛЧ от матча к матчу, но мечтает о финале

Капитан «Порту»прокомментировал победу над(4:1) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Я всегда хочу выходить на поле, особенно в таких важных матчах, как этот. У нас сильная группа. Все соперники очень хороши.

Мы с самого начала знали, что это будет сложный матч. Это был последний шанс "Локомотива" после домашнего поражения, так что нам надо было быть собранными, и мы хорошо держались, а после быстрого гола все стало намного легче.

Мы всегда стремимся на вершину, и если нам можно мечтать, то мы мечтаем о финале. Мы знаем, что это тяжелый турнир, так что идем в нем от матча к матчу, мечтая о хороших результатах», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0