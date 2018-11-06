Ди Франческо понравилась игра ЦСКА в матче против «Реала»

Главный тренерподелился ожиданиями от матча с московскимв четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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«В составе ЦСКА есть хорошие игроки в центре поля — Влашич и Дзагоев. Очень понравились Фернандес и Обляков. Также понравилось, как ЦСКА сыграл против "Реала" — с первых минут команда атаковала. С этой точки зрения первые минуты будут очень важными», — цитирует Ди Франческо «Спорт-Экспресс».

«Нам нужно стараться контролировать игру и постараться действовать первым номером», — добавил итальянский специалист.

Напомним, матч ЦСКА — «Рома» состоится завтра, 7 ноября, на стадионе «Лужники». Начало игры — 20.55 мск. 0