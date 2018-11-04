«Торино» разгромил «Сампдорию»

В матче 11-го тура итальянской Серии Аодержал крупную выездную победу над— 4:1.

Счет на 12-й минуте открыл нападающий «Торино» Андреа Белотти, а на 43-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти.

На 56-й минуте форвард туринцев Яго Фальке довёл счёт до крупного. На 65-й минуте нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла отыграл один мяч.

Победную точку на 78-й минуте поставил защитник «Торино» Армандо Иццо.

В других матчах 11-го тура чемпионата Италии «Кьево» на своём поле потерпел поражение от «Сассуоло» (0:2), а «Парма» дома сыграла вничью с «Фрозиноне» (0:0). 0