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    «Торино» разгромил «Сампдорию»

    Серия A Футбол Италии Торино Сампдория Календарь Серии А
    В матче 11-го тура итальянской Серии А «Торино» одержал крупную выездную победу над «Сампдорией» — 4:1.

    «Торино»
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    Счет на 12-й минуте открыл нападающий «Торино» Андреа Белотти, а на 43-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти.

    На 56-й минуте форвард туринцев Яго Фальке довёл счёт до крупного. На 65-й минуте нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла отыграл один мяч.

    Победную точку на 78-й минуте поставил защитник «Торино» Армандо Иццо.

    В других матчах 11-го тура чемпионата Италии «Кьево» на своём поле потерпел поражение от «Сассуоло» (0:2), а «Парма» дома сыграла вничью с «Фрозиноне» (0:0). 0

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