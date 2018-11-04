Спартак — Урал: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.11.2018)

В 19:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Урал» — «Спартак» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Спартак»).

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