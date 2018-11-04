Челси — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.11.2018)

Составы команд:
«Челси»: Kepa Arrizabalaga, Антонио Рюдигер, Микел Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Давид Луис, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Росс Баркли, Педро Родригес, Willian, Альваро Мората.
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Aaron-Wan Bissaka, Лука Миливоевич, Шейку Куйяте, Джеймс Макартур, Max Meyer, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха.
Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Кристал Пэлас» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 6:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 6:1. 0