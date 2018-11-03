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    «Вест Хэм» — «Бёрнли». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вест Хэм — Бёрнли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (03.11.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Бернли Календарь АПЛ
    В 18:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Вест Хэм» — «Бёрнли».

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    Составы команд:

    «Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Fabian Balbuena, Пабло Сабалета, Issa Diop, Фелипе Андерсон, Роберт Снодграсс, Pedro Obiang, Declan Rice, Grady Diangana, Марко Арнаутович.

    «Бёрнли»: Джо Харт, Мэттью Лоутон, Charlie Taylor, James Tarkowski, Бен Ми, Стивен Дефур, Ashley Westwood, M.Vydra, Йоханн Гудмундссон, Сэм Воукс, Аарон Леннон.

    Предыдущий матч соперников: «Престон Норт Энд» — «Фулхэм» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Хэм» со счетом 2:0. 0

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