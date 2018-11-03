Вест Хэм — Бёрнли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (03.11.2018)

Составы команд:
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Fabian Balbuena, Пабло Сабалета, Issa Diop, Фелипе Андерсон, Роберт Снодграсс, Pedro Obiang, Declan Rice, Grady Diangana, Марко Арнаутович.
«Бёрнли»: Джо Харт, Мэттью Лоутон, Charlie Taylor, James Tarkowski, Бен Ми, Стивен Дефур, Ashley Westwood, M.Vydra, Йоханн Гудмундссон, Сэм Воукс, Аарон Леннон.
Предыдущий матч соперников: «Престон Норт Энд» — «Фулхэм» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Хэм» со счетом 2:0. 0