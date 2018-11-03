«Динамо» — ЦСКА: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Названы стартовые составы «Динамо» и ЦСКА на московское дерби в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет на «Арене Химки» и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Панченко.

Запасные: Лещук, Соснин, Терехов, Грулев, Москвичев, Луценко, Марков.

ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Щенников, Чернов, Гордюшенко, Ефремов, Хосонов, Бийол, Жамалетдинов, Абель Эрнандес, Нисимура.

С прогнозом экспертов LiveSport.Ru на матч «Динамо» — ЦСКА можно ознакомиться здесь. За ходом встречи можно следить тут. 0