«Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч чемпионата России 3 ноября 2018 года

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В матче 13-го тура Российской Премьер-лиги «Динамо» встретится с ЦСКА. Матч пройдет на «Арене Химки» 3 ноября. Начало — в 16:30. Прогноз на «Динамо» — ЦСКА.

«Динамо»

В конце сентября бело-голубые были на выезде разгромлены «Краснодаром» (0:3), а в начале октября уступили сменившим тренера самарским «Крыльям Советов» (0:1).

Довольно неожиданной стала домашняя победа над «Зенитом» со счетом 1:0. Зато выезд в Казань в рамках 1/8 финала Кубка России закончился поражением от «Рубина» со счетом 0:1.

В последнем матче динамовцы отправились в Грозный, где сыграли вничью 0:0 с местным «Ахматом».

В результате, после 12 туров, «Динамо» с 14 очками и разницей мячей 10-10 расположилось на 11-м месте. По 2 гола забили Евгений Луценко и Евгений Марков.

Все прогнозы на РПЛ

В предстоящем матче не сыграют защитник Владимир Рыков и нападающий Евгений Марков.

В прошлом сезоне «Динамо» на своем поле разошлось миром с ЦСКА (0:0), победив на выезде со счетом 2:1.

ЦСКА

Октябрь для армейцев начался с совершенно сенсационной домашней победы над мадридским «Реалом» (1:0) в рамках Лиги чемпионов. Но затем все пошло не так.

В домашнем матче чемпионата России ЦСКА уступил на последних минутах «Локомотиву» (0:1), а затем вылетел из Кубка России, проиграв в гостевом матче 1/16 финала «Тюмени» — 1:1 (0:3 по пенальти).

Выезд в гости к «Анжи» в рамках РПЛ завершился победой со счетом 2:0. Зато лигочемпионская поездка в Рим обернулась разгромом от «Ромы» (0:3) — сказалось отсутствие дисквалифицированного Акинфеева.

В последнем матче ЦСКА уступил на своем поле «Краснодару» со счетом 1:2. Забив во втором тайме, армейцы попытались удержать минимальное преимущество, но дважды пропустили в концовке встречи.

В результате, ЦСКА с 19 очками занимает 6 место. Разница мячей 17-7. Лучший бомбардир ЦСКА и всего чемпионата — Федор Чалов, наколотивший 8 мячей. Еще 3 мяча у Николы Влашича.

Календарь и таблица РПЛ

В предстоящем матче не сыграют травмированные защитник Виктор Васин, хавбеки Константин Кучаев, Александр Макаров и Кристиан Бистрович, а также нападающий Абель Эрнандес.

Прогноз

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом матча. На победу команды Гончаренко дается коэффициент 2,60, тогда как на ничью — 2,95, а на успех «Динамо» — 3,15.

Обе команды провели неудачные отрезки в октябре и обеим нужно реабилитироваться перед владельцами клуба и болельщиками. ЦСКА выглядит фаворитом, но «Динамо» довольно успешно играет на своем поле, проиграв всего один матч в сезоне. Прогнозируем, что команда Хохлома не проиграет дома и в этот раз.

Обе команды мало забивают, так что имеет смысл поставить на «низ». Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,50 и «Обе забьют — нет» за 1,70. 0