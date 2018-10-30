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    Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Лацио»

    Серия A Футбол Италии Лацио Интер Календарь Серии А
    Римский «Лацио» потерпел домашнее поражение от миланского «Интера» (0:3) в матче 10-го тура итальянской Серии А.

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    Счет в матче был открыт на 28-й минуте. Перишич получил мяч в штрафной, сбросил его на Весино, тот в борьбе с соперником адресовал передачу Икарди, и Мауро из вратарской расстрелял цель.

    На 41-й минуте Брозович оказался на подборе после того, как хозяева выбили мяч из штрафной, и выполнил прицельный удар в левый нижний угол со средней дистанции.

    А на 70-й минуте Валеро отличной передачей в штрафной нашёл Икарди, тот легко ушёл от Лулича, который неудачно сыграл в обороне, и мощным ударом отправил мяч в правый нижний угол ворот.

    После этого матча «Интер» с 22 очками остался на 2-м месте в таблице Серии А, а «Лацио» с 18 очками — на 4-й строке. 0

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