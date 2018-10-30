Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Лацио»

Римскийпотерпел домашнее поражение от миланского(0:3) в матче 10-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча twitter.com/inter 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче был открыт на 28-й минуте. Перишич получил мяч в штрафной, сбросил его на Весино, тот в борьбе с соперником адресовал передачу Икарди, и Мауро из вратарской расстрелял цель.

На 41-й минуте Брозович оказался на подборе после того, как хозяева выбили мяч из штрафной, и выполнил прицельный удар в левый нижний угол со средней дистанции.

А на 70-й минуте Валеро отличной передачей в штрафной нашёл Икарди, тот легко ушёл от Лулича, который неудачно сыграл в обороне, и мощным ударом отправил мяч в правый нижний угол ворот.

После этого матча «Интер» с 22 очками остался на 2-м месте в таблице Серии А, а «Лацио» с 18 очками — на 4-й строке. 0