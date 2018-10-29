«Севилья» одолела «Уэску», Сарабия оформил дубль

В матче десятого тура испанской Примерына своем поле обыграласо счетом 2:1.

У победителей встречи дубль оформил Пабло Сарабия, забив на 65-й и 78-й минутах. За гостей на 90+3 минуте отличился Хорхе Пулидо.

«Севилья» с 19 очками поднялась на третье место в турнирной таблице, а «Уэска» расположилась на 20-й строчке, имея в активе пять очков.

Напомним, «Севилья» — соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.

Первая встреча состоялась 4, октября в Краснодаре и завершилась победой «быков» — 2:1. Ответный матч состоится в Испании 13 декабря.