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    «Севилья» одолела «Уэску», Сарабия оформил дубль

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    В матче десятого тура испанской Примеры «Севилья» на своем поле обыграла «Уэску» со счетом 2:1.

    «Севилья»
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    У победителей встречи дубль оформил Пабло Сарабия, забив на 65-й и 78-й минутах. За гостей на 90+3 минуте отличился Хорхе Пулидо.

    «Севилья» с 19 очками поднялась на третье место в турнирной таблице, а «Уэска» расположилась на 20-й строчке, имея в активе пять очков.

    Напомним, «Севилья» — соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.

    Первая встреча состоялась 4, октября в Краснодаре и завершилась победой «быков» — 2:1. Ответный матч состоится в Испании 13 декабря.

    Примера. 10-й тр
    «Севилья» — «Уэска» — 2:1 (0:0)
    Голы: Сарабия, 65 (1:0). Сарабия, 78 (2:0). Пулидо, 90+3 (2:1)«Севилья»: Вацлик, Каррису, Кьер (Меркадо, 24), Гомес, Арана, Банега (Меса, 90), Васкес, Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Андре Силва (Промес, 53)«Уэска»: Йованович, Эчейта, Пулидо, Семеду, Акапо, Мирамон, Мойсес Гомес, Хуан Агилера (Лонго, 77), Сердар Гюрлер (Авила, 64), Феррейро, Кучо (Гальяр, 83)Предупреждения: Сердар Гюрлер, 45+2. Каррису, 45+4. Мирамон, 60. Арана, 61. Авила, 90+2
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