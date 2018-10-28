Фоменко: Ребята приложили максимум усилий и смогли выиграть у ЦСКА

Олег Фоменко
«Крылья Советов»
«Естественно, мы довольны победой. Ребята приложили максимум усилий и смогли выиграть. Мы произвели ряд замен, которые усилили игру. Мы до этого владели преимуществом, и это вылилось в голы.
Учитывая, что мы слетали в Бельгию, времени на восстановление не было. Быстрые игроки ЦСКА временами могли создавать проблемы. Но это были моменты.
У Крицюка травма. Сроки возвращения пока устанавливаются, сейчас я их точно сказать не могу», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0