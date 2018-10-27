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    «Хоффенхайм» — «Штутгарт»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Хоффенхайм — Штутгарт (27.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Бундеслига Футбол Германии Хоффенхайм 1899 Штутгарт Календарь Бундеслиги
    В 19:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Хоффенхайм» — «Штутгарт».

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    Последний матч между собой: «Штутгарт» — «Хоффенхайм» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Хоффенхайм»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Хоффенхайм» — «Штутгарт». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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