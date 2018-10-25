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    Клопп: Не стоит акцентировать внимание на результативности Салаха

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов над «Црвеной Звездой» (4:0) отметил, что пора перестать обсуждать голевую статистику Мохамеда Салаха.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
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    «Надеюсь, люди перестанут говорить о голах Салаха. Я не сомневался, что все наладится, Мохамед — тоже, но постоянно появлялись вопросы и предположения о том, что "что-то идет не так". Не стоит постоянно акцентировать внимание на этом вопросе.

    Футболист забивает голы, если упорно работает, если находится в нужном месте в нужное время, если партнеры по команде увидят его и все сложится удачно», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

    Египтянин отметился дублем в игре с сербским клубом. Это были 49-й и 50-й голы нападающего в футболке «Ливерпуля». 0

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